Посол Келин: Россия не собирается использовать ядерное оружие в украинском конфликте
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«В этом конфликте? Нет, у нас очень чёткая доктрина, и она описывает очень конкретный случай, при котором ядерное оружие может быть использовано», — приводит РИА Новости слова Келина в интервью британской радиостанции LBC.
Он отметил, что, согласно доктрине, ядерное оружие может быть использовано в ответ на ядерный удар по России или если нападение с применением обычных вооружений будет угрожать существованию государства.
Дипломат заявил, что конфликт на Украине не попадает под перечисленные ситуации.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду и поддерживать боеготовность, назвав эти аспекты главной гарантией суверенитета страны.
Путин добавил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.