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В США анонсировали участие Блинкена во встрече Совбеза ООН по Украине

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета Безопасности ООН по Украине и обсудит ситуацию с зерновой сделкой.
В США анонсировали участие Блинкена во встрече Совбеза ООН по Украине
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«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен посетит город Нью-Йорк 23–24 февраля для участия в министерской встрече СБ ООН по Украине в ознаменование первой годовщины жестокого полномасштабного вторжения России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь ранее анонсировал опубликование в ближайшее время мирного плана Китая по урегулированию на Украине.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, план Китая по урегулированию ситуации на Украине включает в себя призыв к прекращению огня и остановке поставок оружия Киеву.

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