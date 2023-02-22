В США анонсировали участие Блинкена во встрече Совбеза ООН по Украине

Глава Госдепа США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета Безопасности ООН по Украине и обсудит ситуацию с зерновой сделкой.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен посетит город Нью-Йорк 23–24 февраля для участия в министерской встрече СБ ООН по Украине в ознаменование первой годовщины жестокого полномасштабного вторжения России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь ранее анонсировал опубликование в ближайшее время мирного плана Китая по урегулированию на Украине.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, план Китая по урегулированию ситуации на Украине включает в себя призыв к прекращению огня и остановке поставок оружия Киеву.