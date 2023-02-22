Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
- РИА Новости
«С 1 по 2 марта в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати», — сказала она.
Российский лидер Владимир Путин ранее обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20.
Главой комиссии назначена замначальника экспертного управления президента, представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпа Светлана Лукаш.