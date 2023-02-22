МИД: Россия сочтёт срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС умышленным со стороны ООН
- РИА Новости
«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии агентства на ЗАЭС», — цитирует её ТАСС.
Дипломат также отметила, что срыв ротации экспертов «играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля сего года о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации».
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв проинформировал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси о шагах, предпринимаемых для безопасности Запорожской атомной электростанции.