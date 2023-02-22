МИД: Россия сочтёт срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС умышленным со стороны ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия будет считать действия департамента ООН целенаправленной акцией по препятствованию работе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, если ротация не состоится после 25 февраля.

«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии агентства на ЗАЭС», — цитирует её ТАСС.

Дипломат также отметила, что срыв ротации экспертов «играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля сего года о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации».

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв проинформировал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси о шагах, предпринимаемых для безопасности Запорожской атомной электростанции.