Володин заявил, что приостановка участия России в ДСНВ стала итогом внешней политики США

Приостановка участия России в ДСНВ стала итогом внешней политики Соединённых Штатов, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал конгрессменов США осознать ситуацию, созданную по вине президента Джо Байдена.

«В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что 22 февраля Госдума рассмотрит инициативу Владимира Путина о приостановлении действия СНВ-III.

«Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов», — заявил спикер Госдумы.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

В американском Совете национальной безопасности заявили, что представители США готовы встретиться с коллегами из России для обсуждения темы ДСНВ и стратегической стабильности.