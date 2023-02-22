Глава МККК Мардини: организация хотела бы нарастить гуманитарные операции в Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) хотел бы нарастить гуманитарные операции в Донецкой и Луганской народных республиках, а также расширить географию на Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил генеральный директор организации Роберт Мардини.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Мардини напомнил, что МККК имеет свои офисы в Луганске и Донецке с 2014 года.

«Конечно, нам необходимо активизировать нашу гуманитарную работу, поскольку, как вы правильно сказали, гуманитарные потребности, особенно в Донецке, чрезвычайно высоки», — отметил он.

Ранее Роберт Мардини заявил о высоком уровне поддержки Украины со стороны различных гуманитарных доноров, в то время как другие нуждающиеся регионы сталкиваются с проблемой недофинансирования.