В ООН заявили, что не могут проверить обвинения в связи с диверсиями на «Северных потоках»

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарлочто заявила, что всемирная организация не может подтвердить или проверить обвинения в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом, как пишет ТАСС, Дикарлочто сказала в ходе заседания Совета Безопансости всемирной организации.

«Я повторяю, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления», — подчеркнула она.

Дикарлочто добавила, что ООН в данный момент ожидает результаты расследования Швеции, Дании и Германии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.