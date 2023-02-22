В ООН заявили, что не могут проверить обвинения в связи с диверсиями на «Северных потоках»
Об этом, как пишет ТАСС, Дикарлочто сказала в ходе заседания Совета Безопансости всемирной организации.
«Я повторяю, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления», — подчеркнула она.
Дикарлочто добавила, что ООН в данный момент ожидает результаты расследования Швеции, Дании и Германии.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.