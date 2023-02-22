Узнать больше

В ООН заявили, что не могут проверить обвинения в связи с диверсиями на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарлочто заявила, что всемирная организация не может подтвердить или проверить обвинения в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом, как пишет ТАСС, Дикарлочто сказала в ходе заседания Совета Безопансости всемирной организации.

«Я повторяю, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления», — подчеркнула она.

Дикарлочто добавила, что ООН в данный момент ожидает результаты расследования Швеции, Дании и Германии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить