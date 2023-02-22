Israel Hayom: премьер Израиля Нетаньяху может в ближайшее время посетить Киев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в ближайшее время приехать в Киев с официальным визитом.

Об этом информирует газета Israel Hayom со ссылкой на источники.

По информации издания, в Киеве израильский премьер намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в материале сказано, что Нетаньяху уже получил приглашение посетить украинскую столицу, однако дата визита ещё не согласована.

20 февраля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Киев прибыла израильская парламентская делегация.