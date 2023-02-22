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Подполковник армии США Дэвис назвал постановкой визит Байдена в Киев

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Визит американского лидера Джо Байдена в Киев напомнил «большую постановку». Такое мнение выразил подполковник армии США Дэниэл Дэвис в эфире телеканала Fox News.

«Да, вы должны подумать, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал всё это с русскими», — подчеркнул Дэвис.

По мнению подполковника, никто из присутствующих на встрече, включая Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, не «вздрогнул», когда была объявлена воздушная тревога, поскольку все знали, что атак не будет.

Дэвис добавил, что данный визит не принёс Украине никакой пользы.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал визит президента США Джо Байдена в Киев спектаклем.

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