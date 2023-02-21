В МИД России вызван посол Бангладеш в Москве Ахсан

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан вызван в МИД России.

«В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьёзную обеспокоенность. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметил, что данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах сотрудничества двух стран в различных областях.