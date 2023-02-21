Экс-замглавы разведки НАТО: Путин не обращался к противникам России в своей речи
- РИА Новости
Такое мнение он выразил в интервью радиостанции RMF FM.
Стружик назвал хорошей речь, которая при этом «не являлась обращением к противникам России», пишет ИноСМИ.
21 февраля Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.
В ходе выступления он затронул темы специальной военной операции на Украине, развития оборонно-промышленного комплекса, а также вопросы экономики, бизнеса и общества.