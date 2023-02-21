Экс-замглавы разведки НАТО: Путин не обращался к противникам России в своей речи

Бывший замглавы разведки НАТО Ярослав Стружик выразил уверенность, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию также обращался и к другим странам мира, которые или поддерживают Москву, или относятся к ней нейтрально.

РИА Новости