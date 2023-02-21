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Экс-замглавы разведки НАТО: Путин не обращался к противникам России в своей речи

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Бывший замглавы разведки НАТО Ярослав Стружик выразил уверенность, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию также обращался и к другим странам мира, которые или поддерживают Москву, или относятся к ней нейтрально.
Экс-замглавы разведки НАТО: Путин не обращался к противникам России в своей речи
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в интервью радиостанции RMF FM.

Стружик назвал хорошей речь, которая при этом «не являлась обращением к противникам России», пишет ИноСМИ.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.

В ходе выступления он затронул темы специальной военной операции на Украине, развития оборонно-промышленного комплекса, а также вопросы экономики, бизнеса и общества.

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