Байден заявил, что предупреждал Путина о возможности присоединения Финляндии к НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможности вступления Финляндии в НАТО.

«Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: «Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии», — приводит РИА Новости слова Байдена на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он отметил, что не знал того, что Швеция также захочет присоединиться к альянсу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

14 февраля Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.