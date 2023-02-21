Госсекретарь США Блинкен разочарован решением России приостановить участие в ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает разочаровывающим решение России приостановить участие в ДСНВ.

«Заявление России о том, что она приостанавливает участие в ДСНВ — досадное и безответственное», — цитирует его The New York Times.

По словам госсекретаря, США будут «внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия».

Администрация Джо Байдена при этом позаботится о том, чтобы Соединённые Штаты и их союзники были в безопасности, подчеркнул он.

Блинкен также отметил, что США по-прежнему готовы в любое время говорить с Россией об ограничении вооружений.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.