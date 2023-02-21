Узнать больше

Столтенберг: НАТО готовится увеличить объёмы производства боеприпасов

Короткая ссылка
Североатлантический альянс провёл полную инвентаризацию своих запасов боеприпасов и готовится увеличить объёмы их производства.
Столтенберг: НАТО готовится увеличить объёмы производства боеприпасов
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить