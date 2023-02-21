Столтенберг: НАТО готовится увеличить объёмы производства боеприпасов

Североатлантический альянс провёл полную инвентаризацию своих запасов боеприпасов и готовится увеличить объёмы их производства.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.