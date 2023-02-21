В Минтуризма Турции выразили надежду, что землетрясения не скажутся на турпотоке из России

Власти Турции рассчитывают, что землетрясения не отразятся негативно на туристическом потоке из России.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма республики.

В ведомстве уточнили, что землетрясения произошли на юго-востоке Турции, вдалеке от курортных провинций.

«В связи с этим иностранным туристам, в том числе из России, нечего опасаться. Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли, почти 300 получили травмы в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции.

Уточняется, что не менее 294 человек получили травмы, 18 из них находятся в тяжёлом состоянии.