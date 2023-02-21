Узнать больше

В Минтуризма Турции выразили надежду, что землетрясения не скажутся на турпотоке из России

Короткая ссылка
Власти Турции рассчитывают, что землетрясения не отразятся негативно на туристическом потоке из России.
В Минтуризма Турции выразили надежду, что землетрясения не скажутся на турпотоке из России
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма республики.

В ведомстве уточнили, что землетрясения произошли на юго-востоке Турции, вдалеке от курортных провинций.

«В связи с этим иностранным туристам, в том числе из России, нечего опасаться. Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли, почти 300 получили травмы в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции.

Уточняется, что не менее 294 человек получили травмы, 18 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить