Глава МИД КНР Цинь Ган: внешнее давление и сдерживание Пекина постоянно усиливаются

Глава китайского МИД Цинь Ган заявил о росте внешнего давления на страну.

Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что развитие КНР неотделимо от безопасной международной обстановки и без безопасности Китая не будет мировой безопасности.

«Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днём, что создаёт серьёзную угрозу суверенитету и безопасности КНР», — отметил Цинь Ган.

Он также заявил, что Китай призывает все соответствующие государства прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».