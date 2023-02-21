Узнать больше

Глава МИД КНР Цинь Ган: внешнее давление и сдерживание Пекина постоянно усиливаются

Короткая ссылка
Глава китайского МИД Цинь Ган заявил о росте внешнего давления на страну.

Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что развитие КНР неотделимо от безопасной международной обстановки и без безопасности Китая не будет мировой безопасности.

«Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днём, что создаёт серьёзную угрозу суверенитету и безопасности КНР», — отметил Цинь Ган.

Он также заявил, что Китай призывает все соответствующие государства прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить