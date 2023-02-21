Глава МИД КНР Цинь Ган: внешнее давление и сдерживание Пекина постоянно усиливаются
Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что развитие КНР неотделимо от безопасной международной обстановки и без безопасности Китая не будет мировой безопасности.
«Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днём, что создаёт серьёзную угрозу суверенитету и безопасности КНР», — отметил Цинь Ган.
Он также заявил, что Китай призывает все соответствующие государства прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».