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Полянский: Россия выступает против военной активности, угрожающей Корейскому полуострову

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает против любой военной активности, ставящей под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии.

Об этом пишет РИА Новости.

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Полянский отметил резкий рост военной активности в Северо-Восточной Азии, который, по его словам, отдаляет политико-дипломатическое урегулирование проблем Корейского полуострова.

Ранее зампостпреда КНР при организации Дай Бин заявил, что США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, при этом уклоняются от своих обязательств.

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