Полянский: Россия выступает против военной активности, угрожающей Корейскому полуострову
Об этом пишет РИА Новости.
«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — сказал он на заседании Совбеза ООН.
Полянский отметил резкий рост военной активности в Северо-Восточной Азии, который, по его словам, отдаляет политико-дипломатическое урегулирование проблем Корейского полуострова.
Ранее зампостпреда КНР при организации Дай Бин заявил, что США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, при этом уклоняются от своих обязательств.