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Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо

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Военные полицейские России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо
  • AP

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту Гариб — Айтувайран-Фаукани и обратно», — сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, проведено патрулирование и в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса — Эль-Тервазия и в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр — Эль-Тервазия и обратно.

В ноябре прошлого года в Кремле отметили, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.

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