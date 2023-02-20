Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Военные полицейские России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту Гариб — Айтувайран-Фаукани и обратно», — сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, проведено патрулирование и в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса — Эль-Тервазия и в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр — Эль-Тервазия и обратно.

В ноябре прошлого года в Кремле отметили, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.