Польша призывает ЕС сразу после введения новых санкций против России разрабатывать другие
Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал после заседания Совета по иностранным делам ЕС.
Рау выразил уверенность в необходимости новых рестрикций в отношении России.
«Я думаю, что нужно принять этот пакет, ввести его в жизнь и сразу же садиться за новые», — подчеркнул дипломат.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.