Польша призывает ЕС сразу после введения новых санкций против России разрабатывать другие

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава призывает Европейский союз начать разработку нового пакета санкций против России, как только в силу вступит десятый.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал после заседания Совета по иностранным делам ЕС.

Рау выразил уверенность в необходимости новых рестрикций в отношении России.

«Я думаю, что нужно принять этот пакет, ввести его в жизнь и сразу же садиться за новые», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.