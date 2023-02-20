Узнать больше

Польша призывает ЕС сразу после введения новых санкций против России разрабатывать другие

Короткая ссылка
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава призывает Европейский союз начать разработку нового пакета санкций против России, как только в силу вступит десятый.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал после заседания Совета по иностранным делам ЕС.

Рау выразил уверенность в необходимости новых рестрикций в отношении России.

«Я думаю, что нужно принять этот пакет, ввести его в жизнь и сразу же садиться за новые», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить