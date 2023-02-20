Совбез ООН проведёт заседание по поводу КНДР 20 февраля

Совет Безопасности ООН проведёт заседание по поводу ракетных пусков КНДР 20 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу заседаний Совбеза ООН.

Отмечается, что встреча назначена на 23:00 мск.

По данным агентства, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио запросил внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи.

Ранее Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет.

Дополнительно сообщалось, что Южная Корея вводит санкции против КНДР после ракетных пусков Пхеньяна.