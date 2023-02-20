Совбез ООН проведёт заседание по поводу КНДР 20 февраля
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу заседаний Совбеза ООН.
Отмечается, что встреча назначена на 23:00 мск.
По данным агентства, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио запросил внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи.
Ранее Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет.
Дополнительно сообщалось, что Южная Корея вводит санкции против КНДР после ракетных пусков Пхеньяна.