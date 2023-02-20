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Совбез ООН проведёт заседание по поводу КНДР 20 февраля

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Совет Безопасности ООН проведёт заседание по поводу ракетных пусков КНДР 20 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу заседаний Совбеза ООН.

Отмечается, что встреча назначена на 23:00 мск.

По данным агентства, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио запросил внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи.

Ранее Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет.

Дополнительно сообщалось, что Южная Корея вводит санкции против КНДР после ракетных пусков Пхеньяна.

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