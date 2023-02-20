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Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР

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Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил очередной пуск ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от провокационных шагов.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь вновь призывает КНДР немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий», — говорится в сообщении.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

В связи с этим Южная Корея ввела санкции против КНДР.

Также сообщалось, что Береговая охрана Японии ошибочно сообщила о трёх, а не о двух ракетных пусках КНДР.

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