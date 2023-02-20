Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь вновь призывает КНДР немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий», — говорится в сообщении.
Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
В связи с этим Южная Корея ввела санкции против КНДР.
Также сообщалось, что Береговая охрана Японии ошибочно сообщила о трёх, а не о двух ракетных пусках КНДР.