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Береговая охрана Японии сообщила о третьем ракетном пуске КНДР из-за ошибки

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Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что береговая охрана Японии ошибочно сообщила о трёх, а не двух ракетных пусках КНДР.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что произошёл сбой, и секретариат кабинета министров дважды сообщил о втором пуске.

«Секретариат кабинета министров не смог оперативно подтвердить доставку Береговой охране сообщения о втором ракетном пуске и повторил сообщение», — сказал Мацуно.

Ранее в Токио сообщили о трёх ракетных пусках КНДР.

Также Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет.

Дополнительно сообщалось, что Южная Корея вводит санкции против КНДР после ракетных пусков Пхеньяна.

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