Глава комиссии Африканского союза: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит
Об этом, сообщает РИА Новости, заявил председатель комиссии Африканского союза Муса Факи.
«Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц», — говорится в сообщении.
Ранее поступила информация, что делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза.
Также сообщалось, что Запад не смог убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России