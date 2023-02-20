Глава комиссии Африканского союза: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит

Израильские дипломаты, которых охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального объединения, не были приглашены на мероприятие.

Об этом, сообщает РИА Новости, заявил председатель комиссии Африканского союза Муса Факи.

«Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза.

Также сообщалось, что Запад не смог убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России