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Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот Москвы на «360°»

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок «в очередной раз опозорилась», говоря про поворот Москвы на «360°.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушков уточнил, что разворот на «360°» означает возвращение в исходную точку.

«На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу», — написал сенатор.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Россию изменить свою позицию на «360°».

В связи с этим зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал Бербок невежественной.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление главы МИД ФРГ.

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