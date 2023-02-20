Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот Москвы на «360°»
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пушков уточнил, что разворот на «360°» означает возвращение в исходную точку.
«На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу», — написал сенатор.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Россию изменить свою позицию на «360°».
В связи с этим зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал Бербок невежественной.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление главы МИД ФРГ.