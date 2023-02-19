WSJ: около 10 тысяч украинцев в США могут стать нелегальными мигрантами с апреля
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Об этом информирует газета The Wall Street Journal.
«Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса», — приводит текст материала РИА Новости.
Это объясняется тем, что украинцы въехали на территорию страны в течение короткого промежутка времени, когда американское правительство не имело долгосрочного плана по их приёму.
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразила уверенность, что в странах Евросоюза необходимо сделать более справедливым принцип приёма и размещения украинских беженцев.