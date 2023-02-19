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WSJ: около 10 тысяч украинцев в США могут стать нелегальными мигрантами с апреля

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С апреля текущего года около 10 тыс. украинцев, проживающих на территории Соединённых Штатов, могут стать нелегальными мигрантами.
WSJ: около 10 тысяч украинцев в США могут стать нелегальными мигрантами с апреля
  • Legion-Media

Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

«Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса», — приводит текст материала РИА Новости.

Это объясняется тем, что украинцы въехали на территорию страны в течение короткого промежутка времени, когда американское правительство не имело долгосрочного плана по их приёму.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразила уверенность, что в странах Евросоюза необходимо сделать более справедливым принцип приёма и размещения украинских беженцев

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