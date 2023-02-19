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Песков заявил об отсутствии у Запада открытости к мирным инициативам

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил об отсутствии у Запада открытости к мирным инициативам.
Песков заявил об отсутствии у Запада открытости к мирным инициативам
  • РИА Новости

«Пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет», — цитирует его ТАСС.

Так он прокомментировал реакцию Запада на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в Минске переговоры с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Ранее Лукашенко заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в Минске.

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