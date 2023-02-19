Узнать больше

Глава Минюста Украины Малюська: Нидерланды профинансируют создание «реестра ущерба» страны

Короткая ссылка
Глава украинского Минюста Денис Малюська сообщил, что правительство Нидерландов профинансирует создание «реестра ущерба» Украины, который будет функционировать в формате международной организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нидерланды будут это финансировать, по крайней мере на первых этапах создания и поддержки в течение первого года», — говорится в сообщении.

По словам Малюськи, после запуска реестра будет создана комиссия по рассмотрению требований компенсаций.

Отмечается, что новый международный реестр будет синхронизироваться с уже сформированным украинским.

Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что Киев запросил у Амстердама истребители F-16.

Также сообщалось, что Нидерланды и Дания не будут участвовать в поставке танков Leopard 2 германского производства для ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить