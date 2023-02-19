Глава Минюста Украины Малюська: Нидерланды профинансируют создание «реестра ущерба» страны
Об этом сообщает РИА Новости.
«Нидерланды будут это финансировать, по крайней мере на первых этапах создания и поддержки в течение первого года», — говорится в сообщении.
По словам Малюськи, после запуска реестра будет создана комиссия по рассмотрению требований компенсаций.
Отмечается, что новый международный реестр будет синхронизироваться с уже сформированным украинским.
Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что Киев запросил у Амстердама истребители F-16.
Также сообщалось, что Нидерланды и Дания не будут участвовать в поставке танков Leopard 2 германского производства для ВСУ.