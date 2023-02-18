DPA: флаги России и символы поддержки СВО появились на бывшем здании парламента в Потсдаме

Флаги России и символы Z и V в поддержку специальной военной операции появились на бывшем здании парламента в немецком городе Потсдаме.

РИА Новости

Как сообщает агентство DPA, инцидент произошёл в четверг, 16 февраля. Отмечается, что правоохранительные органы начали проверку. В октябре в немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций.