Habertürk: власти Турции не планируют переносить президентские выборы из-за землетрясений

Власти Турции не планируют переносить президентские выборы из-за землетрясений и выступают за их проведение 14 мая.

Об этом информирует телеканал Habertürk со ссылкой на источники в возглавляемой турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития и Партии национального единства (ПНЕ), которые формируют правящую коалицию «Народный альянс».

Как передаёт ТАСС, данные планы были подтверждены на встрече Эрдогана с лидером ПНЕ Девлетом Бахчели.

8 февраля Эрдоган заявил, что не намерен переносить президентские выборы, намеченные на 14 мая, несмотря на объявленный в стране режим ЧС из-за произошедших землетрясений.

14 февраля экс-спикер парламента Турции и бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы.