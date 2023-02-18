Столтенберг: Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля, ведётся работа

Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к середине июля, над решением этой задачи ведётся работа.

Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что сейчас ратификация документов, необходимых для вхождения в состав Североатлантического альянса Швеции и Финляндии, прошла в 28 из 30 стран — членов альянса.

«Я продолжаю активно работать, чтобы обеспечить, что они стали членами до вильнюсского саммита... Остались Турция и Венгрия… Я призываю всех членов завершить ратификацию», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не намерена отзывать заявку на вступление в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.

14 февраля Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс.