Польский генерал Скшипчак призвал разоружиться и отдать Украине технику из воинских частей
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«Давайте больше не будем брать барахло, изношенное снаряжение со складов, отложенное, потому что так велела история. Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — цитирует военного Rzeczpospolita.
По его мнению, страна должна «частично разоружиться».
В начале февраля Скшипчак заявил, что у армии Украины нет средств для наступательных действий. Она близка к разгрому, это может произойти, если оборона ВСУ будет прорвана, отметил он.