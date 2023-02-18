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Польский генерал Скшипчак призвал разоружиться и отдать Украине технику из воинских частей

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Польша должна «разоружиться» и передать Украине свою технику прямо из воинских частей, чтобы обеспечить преимущества для украинской армии перед Россией, считает бывший командующий польскими сухопутными силами и замминистра обороны генерал Вальдемар Скшипчак.
Польский генерал Скшипчак призвал разоружиться и отдать Украине технику из воинских частей
  • Gettyimages.ru

«Давайте больше не будем брать барахло, изношенное снаряжение со складов, отложенное, потому что так велела история. Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — цитирует военного Rzeczpospolita.

По его мнению, страна должна «частично разоружиться».

В начале февраля Скшипчак заявил, что у армии Украины нет средств для наступательных действий. Она близка к разгрому, это может произойти, если оборона ВСУ будет прорвана, отметил он.

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