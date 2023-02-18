Польский генерал Скшипчак призвал разоружиться и отдать Украине технику из воинских частей

Польша должна «разоружиться» и передать Украине свою технику прямо из воинских частей, чтобы обеспечить преимущества для украинской армии перед Россией, считает бывший командующий польскими сухопутными силами и замминистра обороны генерал Вальдемар Скшипчак.

«Давайте больше не будем брать барахло, изношенное снаряжение со складов, отложенное, потому что так велела история. Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — цитирует военного Rzeczpospolita.

По его мнению, страна должна «частично разоружиться».

В начале февраля Скшипчак заявил, что у армии Украины нет средств для наступательных действий. Она близка к разгрому, это может произойти, если оборона ВСУ будет прорвана, отметил он.