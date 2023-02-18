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Ниинистё заявил, что Финляндия скрыла данные о поставках оружия Украине из-за России

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не намерен раскрывать информацию о своей военной помощи Киеву по причине того, что Россия в таком случае может узнать, какое оружие у его страны есть, а какого больше нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

«Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем», — сказал президент.

При этом он отметил, что Финляндия продолжает оказывать военную помощь Киеву.

Ранее Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не будет отзывать заявку, если Турция не ратифицирует членство Швеции.

Также в МИД Финляндии разъяснили антироссийские санкции, связанные с жильём.

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