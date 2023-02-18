Ниинистё заявил, что Финляндия скрыла данные о поставках оружия Украине из-за России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ARD.
«Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем», — сказал президент.
При этом он отметил, что Финляндия продолжает оказывать военную помощь Киеву.
Ранее Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не будет отзывать заявку, если Турция не ратифицирует членство Швеции.
Также в МИД Финляндии разъяснили антироссийские санкции, связанные с жильём.