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Глава МИД Франции заверила Украину в скорой поставке дополнительных САУ CAESAR

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Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам французского министра, Париж ускорил производство вооружений.

«Дополнительные САУ CAESAR вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее», — сказала Колонна.

При этом она отметила, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия.

Ранее Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron.

Также сообщалось, что 19 САУ CAESAR были поставлены Киеву Данией.

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