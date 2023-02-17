Глава Мюнхенской конференции: страны Запада год назад безуспешно хотели впечатлить Путина

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что прошлогодний форум был нацелен на то, чтобы «впечатлить» президента России Владимира Путина единством западных стран, однако этого не произошло.

РИА Новости