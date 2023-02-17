Глава Мюнхенской конференции: страны Запада год назад безуспешно хотели впечатлить Путина
- РИА Новости
Он напомнил, что прошлогодняя Мюнхенская конференция по безопасности завершилась 22 февраля.
«У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которое здесь демонстрировалось», — приводит слова Хойсгена РИА Новости.
Однако он признал, что этого не произошло.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране отсутствует единство касательно введения санкций против России и поставок вооружения Украине.