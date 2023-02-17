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Глава Мюнхенской конференции: страны Запада год назад безуспешно хотели впечатлить Путина

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что прошлогодний форум был нацелен на то, чтобы «впечатлить» президента России Владимира Путина единством западных стран, однако этого не произошло.
Глава Мюнхенской конференции: страны Запада год назад безуспешно хотели впечатлить Путина
  • РИА Новости

Он напомнил, что прошлогодняя Мюнхенская конференция по безопасности завершилась 22 февраля.

«У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которое здесь демонстрировалось», — приводит слова Хойсгена РИА Новости.

Однако он признал, что этого не произошло.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране отсутствует единство касательно введения санкций против России и поставок вооружения Украине.

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