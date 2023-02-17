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Постпред Китая при ООН назвал безответственными заявления Столтенберга о ситуации в АТР

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал безответственное и беспочвенное заявление о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование альянса, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Постпред Китая при ООН назвал безответственными заявления Столтенберга о ситуации в АТР
  • AP

«НАТО, с одной стороны, утверждает, что остаётся региональным оборонительным альянсом. Но, с другой стороны, постоянно стремится к тому, чтобы забираться за пределы своей традиционной зоны обороны», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, в НАТО настроены на продолжение усиления военных связей со странами АТР. 

«С обеспокоенностью отмечаем, что генсек НАТО недавно сделал множество безответственных и беспочвенных заявлений по ситуации в АТР», — подчеркнул Цзюнь.

Он добавил, что альянс уже совершил достаточно преступлений по всему миру. Китайский дипломат от имени всей страны призвал НАТО извлечь уроки из истории и отказаться от менталитета холодной войны.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.

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