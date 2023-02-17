Полиция Исламабада переведена в режим повышенной готовности

Генеральный инспектор полиции Исламабада Акбар Насир Хан издал указ о введении режима повышенной готовности в пакистанской столице.

Как сообщает ТАСС, об этом пресс-служба полиции Исламабада написала в своих соцсетях.

Уточняется, что решение принято в связи с нападением экстремистов на полицейский участок в одном из центральных районов города Карачи.

Отмечается, что теперь полицейские должны проводить более тщательные проверки транспортных средств и прохожих на въездах в Исламабад и в пределах города.

Ранее стало известно, что группа людей штурмом проникла в здание главного офиса полиции города Карачи.

Согласно последним данным, в результате происшествия двое боевиков были убиты, по меньшей мере семь человек пострадали.