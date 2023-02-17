Полиция Исламабада переведена в режим повышенной готовности
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Как сообщает ТАСС, об этом пресс-служба полиции Исламабада написала в своих соцсетях.
Уточняется, что решение принято в связи с нападением экстремистов на полицейский участок в одном из центральных районов города Карачи.
Отмечается, что теперь полицейские должны проводить более тщательные проверки транспортных средств и прохожих на въездах в Исламабад и в пределах города.
Ранее стало известно, что группа людей штурмом проникла в здание главного офиса полиции города Карачи.
Согласно последним данным, в результате происшествия двое боевиков были убиты, по меньшей мере семь человек пострадали.