Узнать больше

Вице-президент Турции заявил, что 75 тысяч зданий разрушены или сильно повреждены

Короткая ссылка
Турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что из-за землетрясения 75 тыс. зданий получили сильные повреждения или оказались разрушены.
Вице-президент Турции заявил, что 75 тысяч зданий разрушены или сильно повреждены
  • Gettyimages.ru

«Из 597 тыс. проинспектированных нами зданий в зоне бедствия 75 тыс. или были разрушены, или же получили крупные повреждения», — цитирует его ТАСС.

Октай также сообщил, что поисково-спасательные мероприятия в стране продолжаются. По его словам, количество участков, где разрушены дома и работают спасатели, составляет менее 200.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить