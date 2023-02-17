Вице-президент Турции заявил, что 75 тысяч зданий разрушены или сильно повреждены

Турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что из-за землетрясения 75 тыс. зданий получили сильные повреждения или оказались разрушены.

«Из 597 тыс. проинспектированных нами зданий в зоне бедствия 75 тыс. или были разрушены, или же получили крупные повреждения», — цитирует его ТАСС.

Октай также сообщил, что поисково-спасательные мероприятия в стране продолжаются. По его словам, количество участков, где разрушены дома и работают спасатели, составляет менее 200.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044.