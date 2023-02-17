Сейсмолог Кособоков высказался о вероятности землетрясения в Стамбуле

Старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков рассказал о вероятности землетрясения в Стамбуле.

В беседе с газетой «Известия» он подтвердил, что город действительно находится в сейсмически опасной зоне.

«А то, что «репетиция» на одной границе Малой Азии является предвестником того, что что-то произойдёт на противоположной, западной границе, — это довольно безответственное утверждение», — считает эксперт.

Как отметил Кособоков, сейсмическая опасность региона связана с большим количеством разломов.

«Однажды уже предполагалось, что в Стамбуле должно быть землетрясение, потому что по нему была такая цепочка довольно сильных событий, но происходивших в масштабе нескольких лет. Но ничего не произошло», — добавил он.

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