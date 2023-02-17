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Небензя поставил под сомнение посредничество ООН по ситуации на Украине

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Посредничество ООН в ситуации по Украине с учётом позиции организации по отношению к России вызывает вопросы, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя поставил под сомнение посредничество ООН по ситуации на Украине
  • РИА Новости

«А как вы думаете, с учётом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» — цитирует его ТАСС.

Ранее Небензя в интервью корреспонденту RT Калебу Мопину назвал Минские соглашения примером провала превентивной деятельности ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

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