Вершинин обсудил с послом Китая необходимость расследования взрывов на «Северных потоках»
- РИА Новости
Как отметили в российском МИД, дипломаты уделили особое внимание вопросам необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков» в прошлом году.
«Подтверждён обоюдный настрой на развитие плотной координации между Москвой и Пекином по многосторонним вопросам», — добавили в ведомстве.
Министерство иностранных дел Китая ранее призвало провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», а также привлечь к ответственности виновных в этом.
Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации о подрыве трубопроводов «Северный поток».
Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.
В Белом доме и ЦРУ назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».