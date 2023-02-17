Вершинин обсудил с послом Китая необходимость расследования взрывов на «Северных потоках»

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в рамках беседы с послом КНР Чжан Ханьхуэем обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в Нью-Йорке и Женеве на площадке ООН.

Как отметили в российском МИД, дипломаты уделили особое внимание вопросам необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков» в прошлом году.

«Подтверждён обоюдный настрой на развитие плотной координации между Москвой и Пекином по многосторонним вопросам», — добавили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Китая ранее призвало провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», а также привлечь к ответственности виновных в этом.

Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации о подрыве трубопроводов «Северный поток».

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

В Белом доме и ЦРУ назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».