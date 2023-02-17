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Макрон сообщил о намерении организовать конференцию по вопросам ПВО в Европе

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует организовать конференцию по вопросам, посвящённым противовоздушной обороне в Европе при участии представителей оборонпрома.
Макрон сообщил о намерении организовать конференцию по вопросам ПВО в Европе
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«Эта конференция позволит обсудить этот вопрос (ПВО Европы. — RT)... с участием всех европейских предприятий, у которых есть предложения, но также рассмотреть эту тему под стратегическим углом, включая вопросы ядерного сдерживания», — цитирует его ТАСС.

По словам французского лидера, в конференции в Париже должны участвовать также представители Великобритании, Германии и Италии.

Главы Минобороны стран НАТО ранее договорились наращивать производство боеприпасов в рамках совместной работы с ОПК.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что министры обороны альянса утвердят новые принципы военного планирования объединения.

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