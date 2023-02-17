Макрон сообщил о намерении организовать конференцию по вопросам ПВО в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует организовать конференцию по вопросам, посвящённым противовоздушной обороне в Европе при участии представителей оборонпрома.

«Эта конференция позволит обсудить этот вопрос (ПВО Европы. — RT)... с участием всех европейских предприятий, у которых есть предложения, но также рассмотреть эту тему под стратегическим углом, включая вопросы ядерного сдерживания», — цитирует его ТАСС.

По словам французского лидера, в конференции в Париже должны участвовать также представители Великобритании, Германии и Италии.

Главы Минобороны стран НАТО ранее договорились наращивать производство боеприпасов в рамках совместной работы с ОПК.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что министры обороны альянса утвердят новые принципы военного планирования объединения.