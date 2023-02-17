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В МИД России рекомендовали просчитывать риски при планировании родов в Аргентине

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При планировании родов в Аргентине россиянкам необходимо проверять законы страны, а также репутацию местных консультантов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что россиянки для родовспоможения пользуются в Аргентине услугами агентств, которые позиционируют себя как консультационные центры по вопросам иммиграции.

«В этой связи хотели бы обратить внимание наших соотечественников, намеревающихся посетить Аргентину с такими целями, на юридическую сторону данной поездки», — приводит РИА Новости заявление.

В МИД призвали просчитать возможные риски и удостовериться, действует ли помощник-консультант в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает ли он доверия.

В январе газета The Guardian сообщила, что в Аргентине зафиксировали бум родильного туризма среди гражданок России.

Как заявил изданию заведующий консульским отделом российского посольства в Аргентине Георгий Полин, в 2022 году в страну переехали до 2,5 тыс. граждан России, в том числе много беременных россиянок, которые прибыли в Аргентину для родов.

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