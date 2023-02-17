SANA: землетрясение магнитудой 5,4 произошло в сирийской провинции Идлиб
По данным агентства, подземные толчки были зафиксированы в 21:47 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18,8 км и находился на расстоянии 61 км от города Идлиб.
14 февраля сотрудники МЧС России вернулись из САР в Москву после завершения поисково-спасательных работ в зоне, где произошло землетрясение.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения.