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SANA: землетрясение магнитудой 5,4 произошло в сирийской провинции Идлиб

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло 16 февраля на северо-западе сирийской провинции Идлиб, сообщает информагентство SANA со ссылкой на сейсмологический центр.

По данным агентства, подземные толчки были зафиксированы в 21:47 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18,8 км и находился на расстоянии 61 км от города Идлиб.

14 февраля сотрудники МЧС России вернулись из САР в Москву после завершения поисково-спасательных работ в зоне, где произошло землетрясение.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения.

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