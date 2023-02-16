Узнать больше

Рябков заявил, что Россия не будет прогибаться под давлением США

Короткая ссылка
Россия никогда не прогнётся под нажимом США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, американские элиты пришли к выводу, что можно препятствовать возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора и увидели исторический шанс в сложившейся ситуации.

«Потому что если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее. Я думаю, в этом есть определённая историческая ошибка, стратегический просчёт, потому что прогибаться под американским нажимом мы не будем», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее в российском МИД предупредили, что любые враждебные действия американской стороны, направленные против России, ударят бумерангом по самим Соединённым Штатам.

Кроме того, по словам Рябкова, ничего позитивного в отношениях России и США, кроме обменов заключёнными, нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить