Рябков заявил, что Россия не будет прогибаться под давлением США

Россия никогда не прогнётся под нажимом США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, американские элиты пришли к выводу, что можно препятствовать возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора и увидели исторический шанс в сложившейся ситуации.

«Потому что если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее. Я думаю, в этом есть определённая историческая ошибка, стратегический просчёт, потому что прогибаться под американским нажимом мы не будем», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее в российском МИД предупредили, что любые враждебные действия американской стороны, направленные против России, ударят бумерангом по самим Соединённым Штатам.

Кроме того, по словам Рябкова, ничего позитивного в отношениях России и США, кроме обменов заключёнными, нет.