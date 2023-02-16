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В Белом доме назвали «символическими и ненужными» санкции Китая против американского ВПК

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Власти США сочли «символическими и ненужными» новые санкции Китая против некоторых структур американского ВПК, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме назвали «символическими и ненужными» санкции Китая против американского ВПК
  • AP
  • © Susan Walsh

«Они являются символическими и ненужными мерами... Китай может сам за себя говорить, когда речь идёт о его действиях, но мы считаем их (санкции. — RT) символическими и ненужными», — цитирует её ТАСС.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пекине пообещали принять контрмеры в ответ на санкции США против компаний Китая.

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