В Пентагоне заявили, что США сохранят ротационное присутствие в балтийских странах
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Он отметил, что НАТО наращивает потенциал сдерживания и повышает уровень обороноспособности на юге альянса.
«США также укрепляют своё присутствие на восточном фланге альянса и будут сохранять устойчивое ротационное присутствие в странах Балтии», — цитирует его ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещали наращивать военное присутствие вблизи границ России.
В Минобороны РФ также зафиксировали увеличение численности батальонных тактических групп НАТО вблизи российских рубежей с февраля 2022 года.