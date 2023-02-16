В Пентагоне заявили, что США сохранят ротационное присутствие в балтийских странах

ВС США сохранят ротационное присутствие в балтийских странах, заявил глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

Он отметил, что НАТО наращивает потенциал сдерживания и повышает уровень обороноспособности на юге альянса.

«США также укрепляют своё присутствие на восточном фланге альянса и будут сохранять устойчивое ротационное присутствие в странах Балтии», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещали наращивать военное присутствие вблизи границ России.

В Минобороны РФ также зафиксировали увеличение численности батальонных тактических групп НАТО вблизи российских рубежей с февраля 2022 года.