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La Nacion: в США заинтересовались расследованием въезда в Аргентину беременных россиянок

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Американские власти обратились в суд Аргентины с целью получить информацию по делу о въезде в страну беременных женщин из России, сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники.

«Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд (Аргентины. — RT) для получения информации по расследованию въезда в страну беременных россиянок» — говорится в материале.

Отмечается, что получение доступа к паспорту Аргентины даёт возможность получить визу в США сроком до десяти лет.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины не пустили на территорию страны шесть беременных россиянок из-за ложной цели визита.

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