La Nacion: в США заинтересовались расследованием въезда в Аргентину беременных россиянок
«Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд (Аргентины. — RT) для получения информации по расследованию въезда в страну беременных россиянок» — говорится в материале.
Отмечается, что получение доступа к паспорту Аргентины даёт возможность получить визу в США сроком до десяти лет.
Ранее сообщалось, что власти Аргентины не пустили на территорию страны шесть беременных россиянок из-за ложной цели визита.