Госсекретарь США Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля посетит Германию, Турцию и Грецию.

«16 февраля Блинкен отправится в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где примет участие в ряде двусторонних и многосторонних встреч для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, помощи Турции и сирийскому народу», — сообщила пресс-служба Госдепа.

Ранее стало известно, что член Политбюро ЦК КПК Ван И примет участие в 59-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она состоится 17—19 февраля.

Также газета Politico сообщила, что губернатор Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркин Тунияз отменил визит в Париж и Брюссель.