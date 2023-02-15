В ООН сообщили, что судно с российскими удобрениями готовится к отплытию из Латвии
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«Есть корабль с удобрениями, если я не ошибаюсь, в Латвии», — цитирует его РИА Новости.
Дюжаррик добавил, что всемирная организация «сосредоточена» на том, чтобы судно отплыло в место назначения.
При этом он не привёл никаких деталей.
7 февраля в компании «Уралхим» сообщили, что первое судно с российскими удобрениями на борту прибыло в Малави.
В российском МИД отмечали, что даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продвигается с трудом и проволочками.