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В ООН сообщили, что судно с российскими удобрениями готовится к отплытию из Латвии

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что из Латвии готовится отплыть корабль с российскими удобрениями на борту.
В ООН сообщили, что судно с российскими удобрениями готовится к отплытию из Латвии
  • Gettyimages.ru
  • © mailsonpignata / 500px

«Есть корабль с удобрениями, если я не ошибаюсь, в Латвии», — цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик добавил, что всемирная организация «сосредоточена» на том, чтобы судно отплыло в место назначения.

При этом он не привёл никаких деталей.

7 февраля в компании «Уралхим» сообщили, что первое судно с российскими удобрениями на борту прибыло в Малави.

В российском МИД отмечали, что даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продвигается с трудом и проволочками.

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