19FortyFive: российский бомбардировщик Ту-160М станет угрозой для НАТО

Российский стратегический ракетоносец Ту-160М будет представлять серьёзную угрозу для Североатлантического альянса. Такое мнение выразил обозреватель Питер Сучиу в статье под названием «НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2» для издания 19FortyFive.

«Сейчас это (Ту-160М. — RT) самый тяжёлый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками», — отметил автор статьи.

Сучиу подчеркнул, что не стоит недооценивать новость о том, что Россия строит новые бомбардировщики, поскольку новая модель является улучшенной версией предыдущих по своим характеристикам.

В конце декабря в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что два очередных российских стратегических ракетоносца Ту-160М были переданы на лётные испытания.