19FortyFive: российский бомбардировщик Ту-160М станет угрозой для НАТО
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«Сейчас это (Ту-160М. — RT) самый тяжёлый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками», — отметил автор статьи.
Сучиу подчеркнул, что не стоит недооценивать новость о том, что Россия строит новые бомбардировщики, поскольку новая модель является улучшенной версией предыдущих по своим характеристикам.
В конце декабря в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что два очередных российских стратегических ракетоносца Ту-160М были переданы на лётные испытания.